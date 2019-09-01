اجتماع طارئ بالقاهرة لبحث قضايا "أونروا"

يُعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل، اجتماع طارئ لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وأزمتها المالية.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، في بيان، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة .

وأكد أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، كل من: الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو".

وأوضح أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين لبحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة.

وأكد أبو هولي أن الاجتماع الطارئ سيصدر عنه توصيات ومذكرة مهمة لدعم "أونروا" ودعم تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار"302"، والتأكيد على خدماتها.

واستطرد: "التوصيات سترفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والطلب منه تعميمها على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة في 10 سبتمبر الجاري وعلى بعثات الجامعة العربية في الخارج ومجالس السفراء العرب".