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موعد مباراة الإتفاق ومدينة عيسى اليوم والقنوات الناقلة

  • فلسطين اليوم
  • 13:48 - 01 سبتمبر 2019
موعد مباراة الإتفاق ومدينة عيسى اليوم وجميع القنوات الناقلة موعد مباراة الإتفاق ومدينة عيسى اليوم وجميع القنوات الناقلة
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يستعد فريق الاتفاق لمباراة ودية أمام نادي مدينة عيسى البحريني وذلك ، اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت السعودية وفلسطين على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، وذلك ضمن الجولة الـ2 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق اخر ، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي استعداداته لمواجهة النادي الأهلي ، كما وجرت التدريبات المغلقة تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، وابتدأت التدريبات بعمليات الإحماء الاعتيادية، قبل أن يقسم المدرب لاعبي الفريق إلى مجموعتين، خاضت المجموعة الأولى مناورة على ثلث الملعب، بينما طبقت المجموعة الثانية عدداً من الجمل التكتيكية والفني.

 

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