مدفعية الاحتلال تستهدف مزارع جبل الروس وتشعل حرائق كبيرة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيل المتمركزة على طول الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة أطلقت قذائف عدة تجاه المزارع المحتلة في جبل الروس وتلال كفر شوبا.

وأشارت وسائل الاعلام اللبنانية إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت مواد حارقة على أحراج السنديان في مزرعة بسطرة اللبنانية ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات من بسطرة في مزارع شبعا جراء سقوط قذائف إسرائيلية.

الوكالة الوطنية للإعلام –اللبنانية- أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت اعمال الحفر ورفع السواتر الترابية مقابل منتزهات الوزاني، ونقل الاتربة إلى الجهة الجنوبية لبلدة الغجر السورية المحتلة، ورافق ذلك تحليق لطائرة استطلاع في أجواء قرى وبلدات قضاء مرجعيون.

وتشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة توتراً شديداً عقب الوعد الذي قطعه السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني بالرد على اختراقات الاحتلال الإسرائيلي للأجواء اللبنانية الأسبوع الماضي عبر طائرات مسيرة ومفخخة.