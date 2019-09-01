موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كاس مصر 2019 - 2020

يستعد فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الاحد، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائى بطولة كأس مصر، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية.

تقام المباراة اليوم فى تمام الثامنة بتوقيت مصر، وتمام التاسعة بتوقيت السعودية وفلسطين، كما وستذاع المباراة على قناة أون سبورت والنيل الرياضة.

تأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائي ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، في إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد في دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة المحلية.

فيما تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، ثم الفوز على سموحة بركلات الجزاء الترجيحية فى دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من البطولة.

اما عن التشكيل للزمالك أمام الاتحاد من المتوقع أن يدفع ميشو بتشكيل مكون من :"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وأوناجم فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".