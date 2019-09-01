فتوى جديدة لحماس: من ينفذ عملية خاصة -هآرتس

باسم الاسلام لن يعتبر شهيد

بقلم: عاموس هرئيل

(المضمون: العمليات الانتحارية التي نفذت في هذا الاسبوع ضد نشطاء حماس تعبر عن الغضب على حماس في القطاع. وحماس من ناحيتها تحارب التنظيمات المارقة التي تعارض سياسة ضبط النفس التي تتبعها تجاه اسرائيل - المصدر).

حدث أمر غريب في قطاع غزة في مساء يوم الثلاثاء. ثلاثة رجال شرطة من حماس قتلوا في تفجيرين في حواجز للشرطة وأصيب عدد آخر من الاشخاص. بعد ذلك تبين أن هذه الاحداث كانت عمليات انتحارية نفذها نشطاء محليون، الذين كما يبدو هم من رجال فصيل سلفي ينتمي لداعش. تنظيمات من هذا النوع التي تصفها اجهزة الامن الاسرائيلية بـ "المارقين" يستندون في عدد منهم على نشطاء انشقوا عن حماس (وبدرجة أقل الجهاد الاسلامي) بسبب الاحباط مما اعتبروه ضبط نفس لحماس في ردها على النشاطات التي تقوم بها اسرائيل.

الاحداث تعكس قوة الغليان في غزة تجاه نظام حماس. نفس هؤلاء "الشباب الغاضبين" الذين اتهمتهم حماس بسلسلة محاولات الاقتحام لخلايا مسلحة، واحيانا لاشخاص منفردين، من القطاع لاسرائيل، وجهوا غضبهم ايضا على الحكم في غزة. وردا على ذلك بدأت اجهزة الامن الداخلي لحماس بسلسلة اعتقالات للنشطاء السلفيين بتهمة المشاركة في هذه الهجمات أو كردع من خطوات اخرى ضد اسرائيل.

ايضا مؤخرا اطلق نشطاء من التنظيمات "المارقة" عدة صواريخ على بلدات غلاف غزة. اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تتمسك بموقفها: هذه الخطوات لم تحدث بمصادقة حماس، وحتى ليس من خلال غض نظرها. قيادة حماس في القطاع التي تلقت هذا الاسبوع ارسالية اخرى من الاموال القطرية، معنية في هذه المرحلة بمواصلة التهدئة النسبية. وهناك شبه معين يثير السخرية بين سلوك حماس وقيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، الذي من شأن حل الازمة المالية لها مع اسرائيل في الاسبوع الماضي أن يضمن استمرار التنسيق الامني الوثيق معها على الاقل حتى نهاية السنة الحالية.

وتشهد على سياسة حماس الآن فتوى اسلامية غريبة اصدرتها اللجنة الشرعية العليا في غزة في منتصف الشهر الحالي. هذه الفتوى تمنع بشكل مطلق تنفيذ عمليات مسلحة خاصة باسم الاسلام – وتطرق بصورة واضحة لمحاولات اقتحام الجدار واطلاق النار على جنود الجيش الاسرائيلي الذين ينتشرون على طوله. اللجنة وصفت النشطاء كمن هم مدفوعين في جزء منهم للعمل بسذاجة، وجزء آخر يريد احراج سلطة حماس.