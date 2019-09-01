أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن نتائج مسابقة شبه الطبي والقابلات 2019 وذلك من خلال صور باسماء المتسابقين والنتائج.

وذكرت الوزارة الوصية من خلال إعلان لها أن الأولية في التسجيل النهائي ستمنح لمترشحي دورة 2019، كما أن التسجيلات ستفتح للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية أو الرياضيات أو التقني رياضي أو شهادة معادلة لقابلات الصحة العمومية وكافة الشعب شبه الطبية، العلاج، إعادة التأهيل وإعادة التكييف، الطبية التقنية والطبية الاجتماعية كما سيتم منح الفرصة أيضا أمام شعبة آداب وفلسفة، واللغات الأجنبية، الآداب والعلوم الإنسانية، التسيير والاقتصاد، أو شهادة معادلة للشعبة الطبية الاجتماعية المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية والمساعدين الطبيين للصحة العمومية.

ومن الجدير ذكره، أكدت وزارة الصحة أنه قد تم تخصيص 85 منصبا بولاية الجلفة لمختلف الاختصاصات المتوفرة و87 بولاية جيجل و136 بولاية سطيف و103 بولاية سعيدة، مضيفة بأن فرصة التسجيل قد تم فتحها أيضا للناجحين في البكالوريا دورة جوان 2018، شريطة الالتزام بتطبيق بعض المعايير التي تتعلق بالترتيب الاستحقاقي أو التفاضلي من خلال النزول تصاعديا من أعلى معدل ووصولا إلى أدنى معدل وفقا لعدد المقاعد المتاحة.

نتائج مسابقة شبه طبي 2019 كالتالي: