تعليم غزة: الوزارة تُعاني أزمة مالية خانقة وخطة جديدة لتطوير أداء الطلبة

أكد مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي معتصم الميناوي، بأن وزارته افتتحت خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020م، 414 مدرسة في قطاع غزة، منها: 171 تعمل للفترة الواحدة الصباحية، و182 تعمل بالفترتين الصباحي والمسائي، و30 مدرسة صباحية دائمة، و30 آخرين مسائية دائمة.

وأوضح الميناوي في مؤتمر صحفي في مقر المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة اليوم الأحد، بأنه افتتح 3 مدارس جديدة خلال هذا الفصل، ويجري العمل على بناء 4 مدارس أخرى، مبيناً بأن أكثر من 600 ألف طالب مسجلين في المدرس الحكومية ووكالة الغوث "الأونروا"، وموزعة على النحو التالي: ما يقارب 282 ألف طالب وطالبة في مدراس الحكومة الفلسطينية، والباقي في مدارس "الأونروا".

وبين، بأن هنالك3100 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة ما بين معاق بصرياً وسمعياً وصم، موضحاً بأنه يوجد110 محطات تحلية في كافة محافظات غزة، يستفيد منها أكثر من 600 ألف طالب.

كما أكد، مدير العلاقات الدولية، بأن الوزارة بدأت هذا العام الجديد، خطة جديدة لتطوير أداء الطلبة وزيادة تحصيلهم العلمي، مع ضرورة التركيز على المرحلة الثانوية العامة للحصول على النتائج أفضل.



وبين، بأن الوزارة اختارت طاقم تدريسي مهني على كفاءة عالية في التدريس بمختلف التخصصات التعليمية، متوقعاً بإضافة أعداد لمعلمي جدد سيشملهم الدور الوظيفي، هذا العام.

وقال الميناوي: "إنه سيجري العمل على تشغيل عدد من الطلبة الموهوبين في مادتي العلوم والتكنولوجيا، من خلال تشكيل لجنة بواقع سبعة لجان، بهدف الاهتمام بالطلبة الموهوبين، وتطوير مهاراتهم التعلمية".

وأضاف، بأن الوزارة ستوزع 970 حقيبة إلكترونية لتسهيل تعلم مادتي العلوم التكنولوجيا، وتجهيز تسعة مختبرات جديدة في المدارس الحكومية، إضافةً إلى إنشاء أربعة مكتبات جديدة وتزويد 80 مكتبة مدرسية بعناوين وكتب جديدة.

واستعرض الميناوي، خلال حديثة، إنجازات وزارة التربية والتعليم خلال الفصل المنصرم، مشيداً بدور الوزارة في تطوير مهارات الطلبة وبناء صقل أفكارهم التعليمية، والعمل على رفع من تحصيلهم العلمي.

وتحدث، بأنه تم تنفيذ 124 يوم دراسي تعليمي و389 درس توضيحي الفصل المنصرم، وتدريب 800 مُعلم على استراتيجيات التعلم النشط، 1200 من معلمي الصف الثاني عشر على المناهج الجديدة وعقد 300 ندوة وورشة تعليمية لتطوير الأداء التعليمي.

وذكر، بأن الوزارة تعكف على تطوير سلسلة من برامجها التعليمية بواقع 15 برنامج، منها برامج سابقة وأخرى يُضاف عليها أعمال جديدة خلال الفصل الحالي.

وبين الميناوي، بأن هناك برنامج يتمثل في إعادة تقييم المنهاج التعليمية وتنفيذها من خلال استراتيجيات التعلم باللعب، وتنفيذ مشروع نشر ثقافة البحث العلمي المستمر للعام الخامس على التوالي.

وأشار إلى أن الوزارة أنتجت دروساً تعليمية لطلبة لثانوية العامة تحت إشراف أفضل الأساتذة في المواد التعليمية، مبيناّ بأنه تم تدشين استديو تعليمي الأول من نوعه عبر تسجيل حلقات ودروس وتوزيعها على الطلبة؛ وذلك في إطار المساهمة في بناء العملية التعليمية.

وعدد الميناوي، برامج عدة تعليمية، منها: إعادة تأهيل المشرفين والمعلمين، ومشروع أدنية اللغة الإنجليزية للطلبة من الصف السادس حتى العاشر الأساسي، وتنفيذ برنامج التعليم العلاجي الذي يستهدف قرابة 5000 طالب في 50مدرسة حكومية، وتم تشغيل 120 خريج في البرنامج العلاجي، بالإضافة إلى عدد من البرامج الأخرى التي يجري العمل على تنفيذها خلال هذا الفصل الجديد.

وعن التحديدات التي تواجه وزارة التربية والتعليم العالي، أكد الميناوي، بأن وزارته تتعرض لأزمة مالية خانقة كباقي المؤسسات الأخرى في قطاع غزة المحاصر، ما مكنهم من تخفيض الالتزامات المفروضة على طلبة المدارس في إلزامهم بارتداء الزّي المدرسي، وتوفير قرطاسات تعليمية.

ونوه بأن إيرادات المقاصف المدرسية تذهب إلى تعويض التكاليف التشغيلية في المدارس، نتيجة للأزمة المالية الخانقة.

وطالب مدير العلاقات الدولية معتصم الميناوي، في نهاية حديثه، المؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى تقديم كافة أنواع الدعم في تطوير المؤسسة التعليمة، للمساهمة في بناء نظام تعليمي متكامل قادر على تخريج جيل متعلم.