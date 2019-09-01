مهجة القدس تنعى والدة الأسير المجاهد محمد المقادمة

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني والدة الأسير المجاهد محمد يوسف شحادة المقادمة.

وقد تقدمت مؤسسة مهجة القدس والهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد، من الأسير المجاهد محمد يوسف شحادة المقادمة وعموم عائلة المقادمة الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى والدته الحاجة/ آمنة سليم مسلم المقادمة (أم رافع)، والتي وافتها المنية صباح اليوم الأحد 02/محرم/1441هـ الموافق 01/09/2019م في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى جنوب قطاع غزة، وعن عمر يناهز (70) عاماً قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وتمنت أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمنا وأهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الأسير محمد المقادمة ولد بتاريخ 04/11/1979م، وهو أعزب، وكان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 12/09/2001م؛ وحكم عليه بالسجن (21) سنة و10 شهور، على خلفية مقاومة الاحتلال الصهيوني، ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي، وكانت مهجة القدس قد أشهرت له مجموعة من الكتب والروايات التي ألفها الأسير خلال فترة اعتقاله وهي كتاب الفهم الصحيح للإسلام وروايتي خارج الصورة والراوي الأخير، وهو حاصل على عضوية اتحاد الكتاب الفلسطينيين من مقر الاتحاد بالقدس المحتلة.