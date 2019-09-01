وفد إيراني يطير لباريس الاثنين لبحث المقترح الفرنسي

قالت وسائل إعلام إيرانية الأحد إن وفداً دبلوماسياً إيرانياً سيتوجه الاثنين إلى باريس، للتباحث حول مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية، سيتوجه إلى باريس غدا الاثنين على رأس وفد للتباحث حول مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي".

ويشار إلى أن الزيارة تأتي عقب مباحثات هاتفية جرت، مساء السبت، بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولا خلالها مستجدات الاتفاق النووي.

وأكد روحاني خلال اتصاله بماكرون أن بلاده تنوي الدخول في المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي قيد التنفيذ في حال لم تستطع أوروبا الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق بشكل عملي.

وأوضح روحاني أن بلاده تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، لافتا إلى أن التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، إلى جانب تأمين حركة الملاحة الحرة في كافة الممرات المائية، يمثلان هدفين رئيسين خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة فارس أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيتوجه الاثنين، إلى موسكو.

وأفادت بأن ظريف سيلتقي نظيره الروسي لافروف لبحث توطيد العلاقات بين البلدين والتطورات الجارية في المنطقة والمستجدات على صعيد الاتفاق النووي.

وقام محمد جواد ظريف بجولة أوروبية وآسيوية مؤخرا حوأجرى محادثات في هذه البلدان حول توطيد العلاقات والاتفاق النووي.