اعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، عن بدء الدوام المدرسي اليوم الاحد 1/9/2019 ،في جميع مدارس المملكة ، ومن المتعارف عليه انه لا زال التوقيت الصيفي هو المعمول به في المملكة العربية السعودية، وعليه فإن الدوام في المدارس يكون حسب التوقيت الصيفي الذي كان قد تم تعديله قبل نهاية العام الدراسي الماضي.

سنتعرف اليوم من خلال هذا المقال على اوقات الحصص في الدوام الصيفي السعودية 1441 من أجل حرص الطلبة على الحضور في الوقت المناسب من أجل الإنتظام في الطابور الصباحي في الموعد المحدد له، وكذلك يقوم أولياء الأمور بإرسال ابنائهم وفق ما يتم العمل به من اوقات الحصص في الدوام الصيفي السعودية التي نشرتها وزارة التعليم.

يبدأ الطابور الصباحي في تمام الساعة السابعة والربع صباحاً ويتم الدخول إلى الصفوف المدرسية في تمام الساعة السابعة والنصف، هذه هي اوقات الحصص في الدوام الصيفي السعودية التي يجب حضور الطالب قبل البدء فيها ويعتبر حضور الطابور المدرسي إلزامي لكل الطلبة وعليه يجب الحضور قبل الموعد المخصص له.