بشرى لسكان الأرض.. ثلاثة كواكب جديدة شبيهة بالأرض يعزز احتمالات الحياة

اكتشف علماء الفلك ثلاثة كواكب صخرية جديدة بحجم الكرة الأرضية، أحدها ذو قدرة عالية على دعم الحياة يدور حول نجم على بعد 12 سنة ضوئية فقط، وهو ما يعزز من فرضيات إمكانية العيش في الفضاء الخارجي.

وتبلغ كتل الكواكب الخارجية الثلاثة ما لا يقل عن 1.4 إلى 1.8 مرة من كتلة الأرض، وتدور حول نجمها القزم الأحمر “Gilese 1061” كل ثلاثة إلى 13 يوما، حسب ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ويقع النجم على بعد 12 سنة ضوئية، ما يجعله في المركز العشرين من النجوم القريبة في المجموعة الشمسية، وهو من الجانب الكوني، جار قريب للغاية.

وتسمى الكواكب الثلاثة التي تم اكتشافها حول القزم الأحمر: “Gliese 1016 b” و”Gliese 1016 c” و”Gliese 1016 d”.

ويعتقد أن الكوكب الخارجي الصخري المسمى “Gliese1016 d” هو الذي يمتلك أكثر الصفات الصالحة للعيش، حيث يقع داخل المنطقة النجمية الصالحة للسكن، والتي تتيح درجات الحرارة فيها وجود الماء السائل على السطح

لكن لسوء الحظ فإن الأقزام الحمراء مثل تلك التي تدور حولها يمكن أن تكون مضطربة وتضرب المساحة من حولها بالإشعاعات النجمية والإشعاعية.

واستنتج العلماء أنه إذا لم يحمل الكوكب “Gliese 1016 d” أي حياة فقد يكون نجمه قتله أو جعل الحياة عليه مستحيلة.

واكتشفت الكواكب الثلاثة باستخدام السرعة الشعاعية أو طريقة “التمايل” التي تستند إلى تغيير طفيف في الطول الموجي للضوء الناجم عن جسم سماوي يمر بنجمه وتغيير كمية الضوء التي يطلقها النجم.

ويواصل علماء الفلك البحث عن كواكب خارجية على أمل العثور على دليل قاطع لوجود “حياة” خارج نظامنا الشمسي.