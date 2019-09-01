وفد من مؤسستي الفاخورة و الـ"UNDP" يتفقد مدرسة أبو تمام الأساسية للبنات

تفقد وفد من مؤسستي الفاخورة والـ"UNDP" يتفقدان مدرسة أبو تمام الأساسية للبنات بمديرية شمال غزة، للاطلاع على سير العمل فيها بعد إعادة إعمارها مؤخراً.

وكان في استقبال الوفد مدير التربية والتعليم شمال غزة أ. نبيل العرابيد، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، ومديرة المدرسة أ. رائدة بدران.

ورحب أ. العرابيد بالوفد الزائر، مشيداً بجهود المؤسستين في خدمة شعبنا لا سيما قطاع التعليم الذي يواجه صعوبات جمّة بسبب إجراءات الاحتلال وممارساته العدوانية التي طالت تدمير عدد من المدارس خلال الاعتداءات المتكررة على القطاع المحاصر.

وأكد أ. العرابيد أن المديرية ومن خلفها الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للتغلب على كل المعيقات التي تواجه العملية التعليمية.

من جانبه، تفقّد وفد المؤسستين (الفاخورة والـ"UNDP") المدرسة وتجول في عدد من القاعات الدراسية واستمع لآراء الطالبات حول التحسينات التي طرأت على المدرسة فيها عقب إعادة إعمارها وتحديثها لتكون أكثر ملاءمة للبيئة التعليمية النموذجية.

وعبر الوفد عن ارتياحه من سير العملية التعليمية بالمدرسة على أكمل وجه، متمنين للطلبة النجاح والتفوق.

وأعيد إعمار مدرسة أبو تمام الأساسية للبنات في العام 2017 بدعم من مؤسسة الفاخورة، وتنفيذ الـ"UNDP".