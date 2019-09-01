الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2019

قائمة بـ«الممنوعين» من السكن فى «المدن الجامعية» قبل العام الدراسى, اليوم السبت 31 أغسطس 2019 12:05 مساءً

بدأت جميع المدن الجامعية الاستعداد لاستقبال طلابها للتسكين سواء المستجدين أو القدامى، كما وهناك أيام قليلة وينطلق العام الدراسى الجديد.

بدأت المدن الجامعية، طرح مظاريف التقدم أمام الطلاب بالقاهرة والأقاليم مقابل 60 جنيهًا، للطلاب والطالبات القدامى وسنوات النقل.

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن انتهاء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، يوم الخميس الـ29 من شهر أغسطس الحالي، للطلاب والطالبات القدامى لسنوات النقل المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطلاب والطالبات متاح لهم سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج في 12 سبتمبر.

وحددت جامعة الأزهر عددا من الشروط للالتحاق بالمدينة الجامعية، ومنها الحصول على شهادة طبية معتمدة من الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب شهادة طبية تفيد خلو الطلاب من عدد من الأمراض أبرزها الخلو من الأمراض المزمنة، مثل الإيدز، والفشل الكلوى، والأمراض الجلدية الخطيرة، بجانب الأمراض الصدرية مثل الدرن، كما حظر سكن الطالبات المتزوجات والحوامل.

وكشفت الجامعة عن أبرز الشروط ، هى ضرورة إحضار الطلاب شهادة حسن سير وسلوك من جهة حكومية، ومن المدرسة التي كان يدرس فيها وذلك بالنسبة للطلاب المستجدين، فضلًا عن إجراء التحريات الأمنية المشددة على الطلاب لاستيفاء الشروط للسكن في المدينة الجامعية قبل إعلان القائمة النهائية للمقبولين من الطلاب القدماء والمستجدين، وسيتم رفض قبول كل من تدور حوله شبهات سياسية أو أمنية أو متورط في جرائم جنائية أو لدية خلفية وعلاقة بجماعة الإخوان المسلمين أو شارك في مظاهرات ضد الجامعة أو في الأمور السياسية ضد الدولة.

على الجانب الآخر تستعد جامعة الأزهر لتقديم جميع التسهيلات والخدمات المقدمة للطلاب داخل المدينة الجامعية، وكلفت الجامعة بضرورة تطوير المطابخ، والتعاقد مع أكبر الجهات لتوريد الأطعمة والمنتجات الغذائية للجامعة، كما سيتم إجراء صيانة شاملة للمدن الجامعية وحجرات السكن.

وأعلنت جامعة القاهرة فتح باب التقدم للمدن الجامعية في العام الدراسي من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمدن الجامعية، ووفقًا للقواعد والشروط التي اعتمدها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والتي شملت الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب الطلاب القدامى، فإنه يجب أن يكون من الطلاب المنتظمين بأقسام الليسانس والبكالوريوس بكليات الجامعة، وأن يكون من ساكني خارج نطاق الجامعة بـ50 كم مربع، وأن يكون غير متزوج أو لم يسبق له الزواج، وأن يكون ناجحًا ومنقولًا للفرقة الأعلى دون مواد محملة من السنوات السابقة.

وتتضمن الشروط أيضا ألا يكون قد سبق ووقعت عليه إحدى عقوبات المدن الجامعية بدءًا من الإنذار، وألا يكون قد انتهت إقامته إداريا بالعام السابق، وألا تكون عليه مستحقات مالية من السنة السابقة، على ألا يزيد سن الطالب المستجد (ثانوي عام) في أول أكتوبر على 20 عاما، وألا يزيد سن الطالب المستجد (ثانوي فني أو معاهد متوسطة) في أول أكتوبر على 22 عاما.

وفي حالة توافر أماكن يتم تسكين التقديرات الأقل، ويتم تسكين جميع المتقدمين من المحافظات النائية «أسوان، قنا، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، الواحات البحرية»، ولا يتم قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى إلى جامعة القاهرة، فضلا عن تخصيص أماكن للطلاب الوافدين على منح تبادل ثقافي، إضافة إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.

وتسع المدن الجامعية بجامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة، ستكون جاهزة بعد أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كاف، وتسع المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد 500 طالب.

ووضعت جامعة القاهرة عددا من الشروط يجب توافرها فيمن يريدون التقدم للتسكين بالمدن، كان أبرزها، أن يكون من غير سكان القاهرة الكبرى، ومن الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافى أو منح مالية.

كما اشترطت ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية (عدا الثلاثة الأولى) الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات، وألا يكون وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة فى العام السابق مباشرة.

ومن ضمن الشروط أيضًا ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الحرمان من الإقامة، ألا يكون قد أنهيت إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم، وأن تثبت لياقته الصحية، وألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة، وألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون، ويجوز قبول طلاب وافدين مستمعين.

وحددت جامعة القاهرة عقوبة الإخلاء النهائى للطلاب من المدينة الجامعية فى حالة تسليم مفاتيح الغرف أو تذكرة التغذية أو بطاقة الإقامة من طالب لشخص مقيم بالمدينة لآخر غير مقيم بالمدينة، وكذلك فى حالة تعاطى المخدرات والخمور والكحوليات أو أعمال المقامرة بما فيها "الكوتشينة"، وكذلك حيازة الأسلحة بكل أنواعها.

عقوبة الفصل النهائى لكل من يرتكب عمل مخل بالشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك العبث بمرافق المدن أو تعمد إتلافها، وكذلك كل عمل من شأنه إحداث الضوضاء ويسبب الإزعاج مثل لعب الكرة فى المبانى واستخدام الآلات الموسيقية والأصوات العالية، واستخدام أو اقتناء الألعاب النارية "صوارخ وشماريخ وخلافه"، وكذلك اقتناء المواد الملتهبة داخل المدينة أو سريعة الاشتعال، وتكوين الجماعات أو توزيع منشورات داخل المدينة.

الفصل النهائى لمن يعبث بمرافق المدن أو يتعمد إتلافها من مفاتيح الكهرباء العمومية ومحابس الغاز أو المياه أو تشويه الجدران بالكتابة والرسم عليها مما يترتب عليها من أضرار، وكذلك الإخلاء الفورى للقائم أو المشارك أو المحرض على أعمال التخريب أو العنف أو المظاهرات داخل المدينة أو خارجها.

الفصل النهائى كل من حاول الخروج عن اللياقة فى التحدث مع مشرفى المبانى السكنية والعاملين بإدارات المدن، ومحاولة الانتحار، وتعدى الطلاب على زملائهم أو الموظفين بالضرب بالأيدى أو استخدام أدوات، والقيام أو الاشتراك أو التحريض على أعمال عنف أو تخريب داخل أو خارج المدينة، وجمع التبرعات النقدية أو العينية "أموال، وملابس، وأطعمة، وغيرها"، وإجراء المسابقات بجميع أشكالها فى المبانى بدون علم الإدارة وإذنها.

وتستعد المدن الجامعية في جامعة عين شمس لقبول نحو 5500 طالب وطالبة للسكن بالمدن الجامعية بالعام الدراسى الجديد، بينهم 2000 طالب بمدن البنين، و3500 طالبة تقريبا بمدن الطالبات.

كما تضمنت شروط الإقامة بالمدن الجامعية لجامعة عين شمس، ألا يكون الطالب مقيدا نظاميا بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب، وألا يكون صدرت ضده عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واستيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

ومن بين الشروط أيضا أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالبة وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق، ويمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 350 جنيها كبديل للضامن تسترد في حالة عدم وجود تلفيات، واجتياز الكشف الطبي وإجراء التحاليل المطلوبة ومنها تحليل المخدرات، وتكون أولوية القبول للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومنعت الجامعة التسكين فى العام التالى للطلاب الذى يحتفظ ببطاقة الإقامة بعد الإخلاء سواء الإدارى أو العادى، والذى تواجد بالمدينة بعد انتهاء مدة إقامة الطالب بها، أما تعليق ملصقات داخل المبانى أو الحجرات أو استخدام مكبرات الصوت دون إذن مسبق، يتم إنذار الطالب أولا ثم الفصل لمدة ثم الإخلاء النهائى من المدينة. عقوبة "لفت نظر" أولا ثم "إنذار" ثم "الإخلاء من المدينة" كعقوبات متتالية إذا ارتكب الطالب نفس الخطأ، وذلك فيما يخص إحضار أجهزة التليفزيون أو التسجيلات الكبيرة أو استخدام السخانات الكهربائية داخل غرف النوم.

عقوبة ارتكاب الطالب خطأ "استخدام الوصلات الكهربائية داخل المبانى أو خارجها أو داخل الحجرات فى غرفة الطالب مما يؤثر على أحمال الكهرباء"، تبدأ بالإخلاء من المدينة لمدة ثم الإخلاء النهائى فى حالة تكرار الطالب نفس الخطأ.

وفى سياق متصل، تستعد المدن الجامعية لجامعات المحافظات لاستقبال الطلاب المغتربين لتحقيق الهدف المنشود من المدن بتوفير بيئة مناسبة لهم تعوضهم عن ترك منازل أسرهم وتساهم فى الارتقاء بسلوكياتهم وتوفير نظام غذائى صحى.

وحددت جامعة بنها شروط اختيار الطلاب للالتحاق بها، وهى بالنسبة للطلاب القدامى يتم الاختيار حسب بعد المسافة، وتقدير النجاح فى السنة السابقة، وأن يكون الطالب منتظمًا وليس منتسبًا، بالإضافة أن يكون الطالب، قدتم توقيع عليه عقوبة أو جزاءات، وألا يكون فصل من المدن إداريا أو للمشاغبة، وألا يزيد السن على 26 عامًا، كما يراعى فى القبول البعد الجغرافى، بشرط ألا تقل المسافة عن 50 كم مربع، ويجوز النزول بشرط المسافة فى حالة وجود أماكن بها.

ومن أفضلية الالتحاق بالمدن بالنسبة للطلاب الجدد هى بعد المسافة، ومجموع الثانوية العامة، وتاريخ الميلاد ألا يزيد سن الطالب أو الطالبة على 21 عامًا، وأن يكون منتظمًا وليس منتسبًا.

وأعلنت الجامعة أن إعلان النتائج النهائية سيكون بعد بدء العام الجامعى بأسبوع وبدء التسكين بالأول من أكتوبر، من خلال عمل تنسيق واختيار الطلاب، وحددت نسبة 30% من الأماكن المتاحة بالمدن للطلبة المستجدين، و60% من الأماكن للطلبة القدامى، بجانب 10% للطلبة ذوى الحالات المرضية والاستثنائية.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2019 من هنا