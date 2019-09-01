تسجيل المساعدات جمعية الاحسان الخيرية

تأسست جمعية الإحسان الخيرية عام 1990م، بجهود فردية، وتم إشهارها رسمياً في مرحلتها الثانية في عام 1998م بإمارة عجمان تحت اسم "مركز الإحسان الخيري" بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأعلنت جمعية الاحسان الخيرية، عن فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المساعدة عبر موقعها على الانترنت من هــــــــــــنا، وفق مجموعة من الشروط التالية:

لا بد من وجود هوية سارية المفعول لدى المتقدم للمساعدة.

لا يمكن التقديم على مساعدة إلا بعد مرور 11 شهر على الأقل للمساعدات المالية أو 6 أشهر للمساعدات الطبية.

سيتم قبول الطلبات التي تستوفي شروط التسجيل بالجمعية فقط.

وتهدف الجمعية الخيرية إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي وتفعيل آلياته وتأهيل الكوادر بما يتوافق مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث، وأيضاٍ تنمية الموارد المالية لتحقيق متطلبات الأعمال الإنسانية والخيرية والاجتماعية، كما تهدف إلى تقديم المساعدات المالية والعينية لمختلف الحالات الاجتماعية المحتاجة وفقاً لمعايير الجودة والتميز، وإنشاء وإدارة المشاريع التنموية والوقفية بما يحقق الاستدامة المجتمعية، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمحتاجين بما يحقق الاستدامة والاكتفاء الذاتي.