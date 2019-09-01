رابط جدارة اسماء المرشحات 1441

اعلنت الخدمة المدنية ، اليوم الاحد، عن وظائف جديدة في جدارة والمتابعة الدورية لتوقيت عرض الوظائف ،وكشفت الخدمة ان عدد الوظائف المتاحة للتقديم وهي 173 وظيفة للرجال والنساء بوزارة التعليم.

طرق التسجيل عبر موقع جدارة للتوظيف:

يتم التأكد من إدخال رقم البريد الإلكتروني، الذي يعتبر وسيلة الصلة بين المتقدم والوزارة.

إضافة الصورة الرمزية، المكونة من ستة أرقام الموجودة أسفل الصفحة في المكان المخصص لها.

يتم استكمال البيانات من رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات، بكل دقة.

ثم الضغط على خانة تسجيل جديد.

مميزات نظام جدارة الالكتروني الجديد:

نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني من أحدث الأنظمة الإلكترونية المستحدثة عالمياً بالسعودية.

يعمل نظام جدارة من أجل طالبي العمل من المواطنين السعوديين، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.

يتميز نظام جدارة بالشفافية والنزاهة والحيادية، وتتيح مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي المبني على الجدارة والكفاءة والقدرة، من أجل التطوير الشامل بالمملكة، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.

يتميز نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية الترشيح الآلي للتوظيف.

حرصت وزارة الخدمة المدنية من خلال نظام جدارة الإلكتروني على استقطاب الكفاءات الوطنية المثمرة من خلال انتقاء واختيار أفضل المتقدمين، التي تعود بالنفع على المجتمع السعودي.

التقديم للوظائف غبر نظام جدارة مفتوح طوال العام لتحديث البيانات باستمرار.