ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

سلاح جو دولة الاحتلال يشارك بتدريبات دولية في بريطانيا لأول مرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:09 - 01 سبتمبر 2019
سلاح الجو الاسرائيلي سلاح الجو الاسرائيلي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

لأول مرة، تشارك مقاتلات تابعة لسلاح الجو دولة الاحتلال الإسرائيلي في تدريبات جوية دولية تستضيفها المملكة المتحدة.

وتنطلق تدريبات Cobra Warrior اليوم الأحد بمشاركة عشرات الطائرات الحربية البريطانية والإسرائيلية والألمانية والأمريكية والإيطالية، حيث ستستغرق نحو ثلاثة أسابيع.

وجاء ذلك عقب إشادة سفير بريطانيا لدى "إسرائيل" نيل ويغان بـ "علاقات الصداقة" بين سلاح الجو لبلاده والدولة العبرية، إذ نشر على حسابه في "تويتر" الشهر الماضي صورة تظهر مقاتلة من طراز "تايفون" في قاعدة "رمات دافيد" الإسرائيلية، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى لهبوط طائرة حربية بريطانية في القاعدة منذ عام 1948.

الأكثر مشاهدة

متعلقات