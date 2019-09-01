أوقاف رام الله: لا يوجد لدينا دائرة للرقية الشرعية

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بوجود أي دائرة أو قسم تحت اسم "دائرة الرقية الشرعية" في هيكليتها الإدارية والمنشورة على موقعها الخاص على شبكة الانترنت.

واكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الاحد، أن دورها الديني والوعظي يتعارض ووجود هذا المسمى في أي من المواقع الخاصة بها، أو حتى في غيرها من المواقع ذات الصبغة الدينية الرسمية.

ودعت الوزارة في بيانها لمواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات لتمرير أعمالهم المشبوهة وغير الشرعية.

كما دعت الأئمة والخطباء والوعاظ إلى ضرورة تثقيف المواطنين دينياً وشرعيا حتى يكونوا أكثر وعياً في محاربة هذه الظواهر السلبية، وغير الشرعية والتي تغزو مجتمعاتنا مستغلة حاجة البعض، وجهل البعض الآخر.