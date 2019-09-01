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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019

  • فلسطين اليوم
  • 12:00 - 01 سبتمبر 2019
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019 موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019
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أعلنت الهيئة الفلكية بالحساب الفلكي موعد رأس السنة الهجري الأول من شهر محرم أو أول السنة الهجرية هذا العام هو يوم 31 من شهر أغسطس 2019،

وهناك العديد من الدول من تقوم بالاحتفال برأس السنة الهجرية بما يتوافق معها، فهناك دول تقوم بعمل حفلات دينية وتٌنشد فيها الابتهالات والمدح في النبي صلى الله عليه وسلم.

وتعمل الهيئة الفلكية على تحديد موعد رأس السنة الهجرية في جميع الدول العربية، وكما هو معهود كل عام أنه في شهر ذي الحجة يتم البدء في تحديد موعد أول يوم في شهر محرم، حيث يعد من أهم الشهور الهجرية، ويدخل في نطاق الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال أو المشاحنة بين الناس وبعضها البعض.

وبدأت السنة الهجرية عند المسلمين عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة، وكان ذلك في عام 622 ميلاديّ، فكانت أول سنة للهجرة وبعدها توالت السنوات وحُسبت على أساس رؤية الهلال، وإثبات بداية شهر مُحرم، وفي الآونة الأخيرة اعتمد بعض العلماء التقويم الحسابي لإعلان بداية رأس السنة الهجريّة، وجاء ذلك بعد الاختلافات في تحرّي الهلال.

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