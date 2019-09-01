رابط إعفاء جامعة الملك عبدالعزيز 1441

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز 1441- 2019، فتح باب التسجيل للإعفاء من أجل التنافس من قبل الطلاب للحصول على المنحة والاعفاء من الجامعة، حيث يتم التسجيل من خلال البوابة الالكترونية لعمادة القبول والتسجيل.

يشار إلى أن البوابة الالكترونية في جامعة الملك عبد العزيز تقدم العديد من الخدمات والمميزات إلى المنتسبين لها، حيث يتم اختيار عدد من الطلاب لا عفاءهم من رسوم جامعة الملك عبد وفق للشروط التي تطرحها الجامعة، والاعفاءات تشمل الطلبة القدامى والجدد وحسب الفئة التي تستحق الاعفاء.

شروط المنح الدراسية لبرنامج الانتساب مدفوع التكاليف:

تعريف بالراتب من جهة العمل، وفي حالة التقاعد إحضار تعريف بالراتب التقاعدي من البنك العربي الوطني.

يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 75.2

صورة من كرت العائلة في حالة الزواج، أو صورة الهوية لغير المتزوجين.

صورة من عقد ايجار المنزل (إن وجد).

في حالة وجود التزام مالي، يجب إرفاق ما يثبت ذلك.

تقرير طبي وهذا في حالة أن يكون هناك وجود لأي من الأمراض المزمن.

وشرعت جامعة الملك عبد العزيز في إعفاء عدد كبير من الطلبة والطالبات من دفع الرسوم الدراسية، عن طريق برنامج المنح الدراسية من أجل خدمة المجتمع و التعليم بشكل مستمر.

ويشترط أن تغطي أصحاب حالات المشمولين من الطلبة و الطالبات في برنامج التكافل الاجتماعي، و أيضا أصحاب الدخل المحدود و ذوي الاحتياجات الخاصة، و من المتوقع أن يشمل العدد أكثر من ألف و خمسمائة طالب، كما سيتم إعفاء من ينطبق عليه الشروط من الرسوم الدراسية في برنامج الانتساب و التعليم عن بعد.

رابط اعفاء جامعة الملك عبدالعزيز من هـــــــــــــــنا