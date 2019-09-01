الرئيس اللبناني يثير جدلاً بعد مهاجمته الدولة العثمانية

أثار الرئيس اللبناني، ميشال عون، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة على حسابه الخاص على موقع تويتر، بتغريدة عن الاضطهاد العثماني للبنانيين، متهما الدولة العثمانية بممارسة "إرهاب الدولة" بحق اللبنانيين في الحرب العالمية الأولى.

واتهم الرئيس عون الدولة العثمانية بالمسؤولية عن مئات آلاف الضحايا ما بين "المجاعة، والتجنيد، والسخرة".

ولقيت التغريدة تفاعلا واسعا حول السبب الذي غرد من أجله عون، وعن غياب ذكره للاحتلال الفرنسي لبلاده، مذكرين بأن الذي قصف لبنان هم الإسرائيليون وليس العثمانيين.

وذكره آخرون بحال البلاد عندما كانت تحت السلطة العثمانية، مقارنة بلبنان الذي يعاني من مشاكل كبيرة في هذه الأيام.