الاحتلال يقرر إلغاء تدريبات عسكرية بعد تهديدات نصر الله

قررت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء جميع التدريبات العسكرية التي كان مقرر لها سابقاً، والتي كانت ستجري بعد يومين بسبب التهديدات من قبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بالرد على الاحتلال من لبنان على جرائمه في سورية ولبنان بالهجوم بالطائرات المسيرة.

كما تم إلغاء تدريب عسكري كبير كان سيجري نهاية الشهر الجاري/ سبتمبر.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن خطاب السيد نصرالله حمل تهديدات بالرد على إسرائيل بعد عملية الطائرات المسيرة الإسرائيلية، الأمر الذي يعد هذا الأسبوع حساساً جدا، مضيفاً بعد انتهاء هذا الأسبوع سيتم تقييم الوضع.