موعد مباراة الجيش السوري وإف سي نواذيبو فى كأس محمد السادس للاندية الابطال 2020

يستعد ،مساء اليوم الأحد، فريق الجيش السوري لمباراة ضد إف سي نواذيبو ، وذلك ضمن بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بنسختها التاسعة والعشرين على ملعب «كربلاء».

يلتقي فريق الجيش السوري وفريق إف سي نواذيبو المورتياني في تمام الساعة 6:00 بتوقيت سوريا والسعودية وتمام الساعة 5:00 بتوقيت مصر، كما و قررت شبكات أبو ظبي نقل هذه المباراة وتحديدا عبر قناتها “أبوظبي الرياضية HD 1” حيث قررت اسناد مهمة التعليق للمعلق محمد حسين .

يدخل فريق الجيش السوري المباراة أمام فريق نواذيبو، ساعيًا لمواصلة النتائج الجيدة بعدما تعرض لخسارة واحدة فقط في آخر 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في 2 وسقط فخ الخسارة مرة واحدة.

كما وسجل الجيش السوري 9 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها فريق الجيش في الفترة الماضية، واستقبلت شباك فريق الجيش سبعة أهداف في مرماه.

أما الفريق المنافس من موريتانيا فيخوض اللقاء ولم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفاز في مباراتين وسقط في فخ التعادل مرتين، وسجل نواذيبو في آخر 5 مباريات خاضها خمسة أهداف في شباك منافسيه، ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

الجدير بالذكر ان البطولة نُظمت من الثمانينات بأسماء مختلفة، فقد كانت تُسمى في البداية ببطولة الأندية العربية لأبطال الدوري والتي بدأت بمنافسة ثلاث فرق فقط ومن ثم أزدادت لتصبح بمشاركة ثماني فرق تتنافس بنظام المجموعات، كما وانطلقت البطولة يوم الثلاثاء 20 آب، وستستمر بطولة كأس العرب للأندية الأبطال حتى يوم السبت 18 أيلول 2020.