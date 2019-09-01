كم سعر سهم سابك اليوم؟

صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن شركته ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية كلارينت، وتعتبر حصتها البالغة 25% فيها بمثابة "استثمار استراتيجي طويل الأمد".

كما وذكر يوسف البنيان خلال مؤتمر صحفي أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري سابك جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع كلارينت، والذي أجلته الشركتان، بحسب وكالة رويترز.

وكشفت النتائج المالية للشركة المُعلنة عن تراجع في الأرباح بنسبة 68.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللين والذي كان يشير إلى تراجعها بحدود 50%.

واشارت البيانات المالية للشركة الى تراجع أرباحها بنسبة 38% لتبلغ 3.41 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019 مقابل صافي أرباح بلغ 5.51 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.