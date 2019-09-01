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كم سعر سهم سابك اليوم؟

  • فلسطين اليوم
  • 10:51 - 01 سبتمبر 2019
كم سعر سهم سابك اليوم كم سعر سهم سابك اليوم
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صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن شركته ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية كلارينت، وتعتبر حصتها البالغة 25% فيها بمثابة "استثمار استراتيجي طويل الأمد".

كما وذكر يوسف البنيان خلال مؤتمر صحفي أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري سابك جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع كلارينت، والذي أجلته الشركتان، بحسب وكالة رويترز.

وكشفت النتائج المالية للشركة المُعلنة عن تراجع في الأرباح بنسبة 68.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللين والذي كان يشير إلى تراجعها بحدود 50%.

واشارت البيانات المالية للشركة الى تراجع أرباحها بنسبة 38% لتبلغ 3.41 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019 مقابل صافي أرباح بلغ 5.51 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

  اسم الشركة رمز السهم آخر سعر التغيير نسبة التغيير
 

سابك

2010

99.4000

-0.5000

0.5005%
 

فتيحي

4180

11.0000

-0.0600

0.5425%
 

أنعام القابضة

4061

8.8000

-0.0800

0.9009%
 

الاحساء للتنميه

2140

10.4000

0.0600

0.5803%
 

الباحة

4130

16.6200

-0.4800

2.8070%
 

الجوف الزراعيه

6070

22.0000

-0.0200

0.0908%
 

الراجحي

1120

59.4000

-1.0000

1.6556%
 

اللجين

2170

22.3200

-0.3600

1.5873%
 

العربي الوطني

1080

23.1800

-0.0200

0.0862%
 

الاسمنت العربية

3010

29.2000

0.0000

0.0000%
 

نماء

2210

18.8600

0.2600

1.3978%
 

أنابيب

2200

11.0000

0.0800

0.7326%
 

التعمير

4150

15.5800

-0.0800

0.5109%
 

عسير

4080

8.8000

-0.1200

1.3453%
 

الشرقية الزراعيه

6060

42.4000

-0.1000

0.2353%
 

الجزيرة

1020

13.4000

-0.1000

0.7407%
 

السعودي الفرنسي

1050

34.2500

-0.7500

2.1429%

 

بيشة الزراعيه

6080

0.0000

0.0000

0.0000%
 

اسمنت الشرقية

3080

31.2500

-0.4000

1.2638%
 

فيبكو

2180

28.6500

-0.4000

1.3769%

 

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