موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين في قطاع غزة

بدأت البنوك الفلسطينية، صباح اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 بصرف رواتب الموظفين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر بنكية، بأن سيتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين في غزة غداً الاثنين 2 سبتمبر 2019.

وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية إنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء ومع الأخذ بعين الاعتبار بدء العام الدراسي الجديد، تقرر تقديم موعد صرف الرواتب لشهر 08/2019 ليكون يوم الأحد الموافق 01/09/2019.

وذكرت الوزارة أنه سيتم صرف نسبة 60% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن، مشيرة إلى أنه سيتم صرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقة للموظفين عن شهر فبراير 2019، وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصة بشهر 02/2019.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية قد أكد الخميس الماضي أن رواتب الموظفين عن شهر أغسطس ستصرف بنسبة 110%، وذلك بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة المالية و60% عن الشهر الحالي.