تشهد أسعار العملات، اليوم الاحد، حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح سعر صرف الدولار اليوم بين 16.48 إلى 16.53 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.58 إلى 16.63، بينما سعر اليورو اليوم قد استقر في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف خصوصاً مع دخول موسم العمرة واقتراب موسم الحج.

اسعار العملات البنك الاهلى اليوم الاحد 1/9/2019 كالتالي:

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك مصر نحو 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.14 جنيه للشراء و20.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك إتش إس بي سي نحو 20.07 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع.