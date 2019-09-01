اليوم صرف رواتب موظفي السلطة

من المقرر ان تصرف وزارة المالية برام الله اليوم الاحد ، رواتب موظفي السلطة لشهر 08/2019 ، وبقية راتب شهر فبراير .

وقالت المالية خلال بيان لها ان الصرف سيكون كاملاً كمخصصات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين ، إضافةً الى صرف نسبة ٦٠% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن.

وبينت انه سيتم صرف كامل المبالغ الذي تم رصده والمستحق للموظفين عن شهر فبراير 2019، وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصة بشهر 02/2019.

وتابعت الى انه سيتم الاستمرار بصرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع محافظات .