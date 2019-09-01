جريمة إسراء غريب تتصدر مواقع التواصل في العالم العربي

تصدر هاشتاق #إسراء_غريب مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العالم العربي، منددين بالجريمة النكراء التي ارتكبت بحقها (إسراء ناصر غريِّب 21 عاما من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم) من قبل أهلها، أودت بحياتها.

وشكل إعلان موت اسراء فجأة صاعقة على الوسط الفلسطيني والعربي، منددين بما حل بها من قبل أهلها. مستنكرين ما حدث ومطالبين السلطات الفلسطينية بمحاكمة أهلها.

واتهمت مؤسسات نسوية وناشطون عائلتها بالتسبب في وفاتها، جراء تعرضها لعنف خط السطر الأخير من حياتها بطريقة غامضة و"كارثية".

وازدادت شكوك وفاة الشابة غريِّب قتلًا، عقب انتشار تسجيل يُسمع فيه صراخ وبكاء.

وانتشرت عدة فيديوهات وتسجيلات للشابة غريب، تفيد بتعرضها للضرب العنيف من قبل أهلها، بعد فتنة من إحدى المقربات منها من عائلتها، تثير الشكوك حولها، على خلفية خروجها مع خطيبها في مكان عام برفقة شقيقتها وبعلم أهلها.

النيابة العامة في مدينة بيت لحم أعلنت أنها باشرت إجراءات التحقيق في وفاة الفتاة غريِّب بناء على البلاغ الوارد من الشرطة بوصول جثة الفتاة الى أحد المشافي في المدينة.

وتفاعل مع الهاشتاق، كتاب وسياسيون وفنانون وإعلاميون من العالم العربي، منددين بالجريمة النكراء.

ورصد موقع "فلسطين اليوم" أهم التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

#اسراء_غريب هاهم المتهمون يتجرعون الموت كل ساعة

العقاب الذي حل بهم يهز الجبال

العقاب النفسي أخطر عقاب يمر على الإنسان

قتلوك ظنا منهم أنهم تخلصوا من العار

لكن هيهات

فرؤوسهم الآن كما ترين في التراب

وجوهم قاتمة

نظراتهم وحسراتهم وأصواتهم تخبرك عن حجم الذل الذي يمرون به

حقك سيصل قريبا pic.twitter.com/uECI2RVlTl — عبدالعزيز آل الشيخ (@_Canadian__) September 1, 2019

أتعلمون تلك اللّعنات التي أرسلناها بقلوبنا وحروفنا لقتلة #اسراء_غريب؟ والله لا مهرب منها بعد اليوم! سيلقونها في كلّ شارع في بيت لحم، ستُخلّد في كلّ حيّ في فلسطين، وفي كل قصّة شرف سيُذكر اسم الشّريفة اسراء ✌











