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جريمة إسراء غريب تتصدر مواقع التواصل في العالم العربي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:46 - 01 سبتمبر 2019
اسراء غريب اسراء غريب
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تصدر هاشتاق #إسراء_غريب مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العالم العربي، منددين بالجريمة النكراء التي ارتكبت بحقها (إسراء ناصر غريِّب 21 عاما من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم) من قبل أهلها، أودت بحياتها.

وشكل إعلان موت اسراء فجأة صاعقة على الوسط الفلسطيني والعربي، منددين بما حل بها من قبل أهلها. مستنكرين ما حدث ومطالبين السلطات الفلسطينية بمحاكمة أهلها.

واتهمت مؤسسات نسوية وناشطون عائلتها بالتسبب في وفاتها، جراء تعرضها لعنف خط السطر الأخير من حياتها بطريقة غامضة و"كارثية".

وازدادت شكوك وفاة الشابة غريِّب قتلًا، عقب انتشار تسجيل يُسمع فيه صراخ وبكاء.

وانتشرت عدة فيديوهات وتسجيلات للشابة غريب، تفيد بتعرضها للضرب العنيف من قبل أهلها، بعد فتنة من إحدى المقربات منها من عائلتها، تثير الشكوك حولها، على خلفية خروجها مع خطيبها في مكان عام برفقة شقيقتها وبعلم أهلها.

النيابة العامة في مدينة بيت لحم أعلنت أنها باشرت إجراءات التحقيق في وفاة الفتاة غريِّب بناء على البلاغ الوارد من الشرطة بوصول جثة الفتاة الى أحد المشافي في المدينة.

وتفاعل مع الهاشتاق، كتاب وسياسيون وفنانون وإعلاميون من العالم العربي، منددين بالجريمة النكراء.

ورصد موقع "فلسطين اليوم" أهم التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

 

 

 

 

 

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