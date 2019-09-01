نتنياهو :سنفرض السيادة "الاسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية

أكد رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاحد ، انه سيتم فرض السيادة اليهودية على كل مستوطنات الضفة المحتلة لتكن جزءً لا يتجزأ من "اسرائيل".

وتابع نتنياهو خلال لقاءه بطلبة من إحدى المستوطنات افتتاح السنة الدراسية الجديدة في "اسرائيل " نحن نبني بيوتاً جديدة وهذا وطننا القديم الجديد موطن للشعب اليهودي ونحن سنواصل البناء الاستيطاني.

وشدد وفقا لموقع واللاه نيوز على انه لن نجتث اي مستوطن ولن تتكرر مرة اخرى مشاهد اخلاء مستوطنات غوش قطيف كما تم الامر ضمن خطة فك الارتباط والانسحاب من قطاع غزة ، ولن نخلي اي مستوطنة .