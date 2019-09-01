يسقط_التقاعد_المالي : هاشتاغ يصدح في مواقع التواصل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ "#يسقط_التقاعد_المالي"، أطلقه موظفو السلطة في قطاع غزة، الذين طالهم التقاعد المالي الذي فرضته وزارة المالية برام الله في شهر أبريل/ نيسان 2017 كجزء من العقوبات المفروضة على القطاع.

وقد أطلق الموظفون الهاشتاغ في محاولة لتسليط الضوء على الظلم الذي شعروا فيها نتيجة تقاعدهم مالياً في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعانون منها، رافضين التقاعد المالي، ومطالبين بوقفه والتراجع عن كافة الإجراءات التي طالت الموظفين في القطاع.

وقد عده الموظفون – التقاعد المالي- جريمة إنسانية، وظلم يقع على الموظف حرمه العيش بكرامة، ويجعل من العمل عبئاً على الكواهل، يعتم الحاضر ويظلم المستقبل.

وقد كتب أمين عابد: هذه مطالب موجه للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد شتية، وللرئيس ابومازن.

لم ولن نطالبكم بحقوق العمال والخرجين وآلاف المهمشين، لأن مهمة توفير فرص عمل لهم تقع على عاتق من يسيطر على غزة ويحكمها بالحديد والنار.

أما هؤلاء الموظفين فلهم عليكم حق، فلا يجوز أن يكون المدرس والطبيب وغيرهم من الموظفين المدنيين، متقاعدين ماليا وهم على رأس عملهم!!!

ولا يجوز أن تصروا اصرار غريب على اجراءات أثبتت فشلها أمام تعنت حماس، وتهضموا حق الموظفين وأبنائهم، على الأقل اعملوا على المساواة بين محافظات الوطن، لا تزيدوا الفرقة فرقة، والإنقسام تجزءة وقسمة.

أما ملف 2005 هذا الجرح الغائر منذ أكثر من 13 سنة، أما آن لك يا سيادة الرئيس أن تنصفهم وتنصف أبناؤهم؟؟

نحن لا نطلب الكثير، ولا نطلب منكم شئ غير مستطاع، اعلم أن ملف التقاعد المالي يستطيع الأخ أبو ابراهيم حله بجرة قلم منه، وملف الخصومات الجائرة أيضاً، أما ملف 2005 أعلم أن السيد الرئيس يستطيع حله أيضا بجرة قلم.

فلا تجعلوا أقلامكم وبالا على أبناؤكم، نحن لسنا مواطنين درجة عاشرة يا سادة.

نحن أصل الحكاية.

وقد كتب صالح ساق الله:" حكومة الدكتور محمد اشتية .. وعدت بالمساواة ورفع الظلم ورد الحقوق ..اليوم عليها رفع الظلم عن آلاف الموظفين .. وبشكل عاجل لإسنادهم في هذه الظروف القاسية.

وأضاف: 132 معلم ومعلمة واذنة لم يأخذوا أرقام وظيفية منذ 13 عام مضت ويتقاضوا سلفة من وزارة المالية بقيمة 1500 شيقل فقط

فيما أوردت شرين مروان بعض الإحصاءات فكتبت: بعض إحصائيات الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد المالي

1950 موظفا من وزارة الصحة تقاعدوا ماليا منهم:

500 طبيب من الأطباء الكبار ومدراء الأقسام بالمستشفيات

3050 موظفا من التربية والتعليم تقاعدوا ماليا .

95 موظفا من شركة الطاقة تم إحالتهم للتقاعد المالي

تم إحالة 142 موظفا من موظفي المجلس التشريعي في غزة للتقاعد المالي .

تم احالة 650 موظف من موظفي وزارة المالية بغزة للتقاعد

المالي

موظفو سلطة الطيران المدني 350 موظف أيضا أحيلوا للتقاعد المالي.

فيما علقت شيرين خليفة: الواقع الصعب الذي بات يعانيه المتقاعدون والمتقاعدات ماليًا دفعهم للتشاور حول حملة ضغط تعيد لهم حقوقهم، فأكثر من عامين من الظلم كافٍ ليتأكدوا أن القضية ليست "على بال المسؤولين"، #يسقط_التقاعد_المالي .

كما كتب شادي:" ما يؤسفنى انناا أصبحنا نتوسل لانتزاع الحقوق..

القائد لا يتوسل بل يتوزع الحقوق.. #يسقط_التقاعد_المالي.

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الواقع الصعب الذي بات يعانيه المتقاعدون والمتقاعدات ماليًا دفعهم للتشاور حول حملة ضغط تعيد لهم حقوقهم، فأكثر من عامين من الظلم كافٍ ليتأكدوا أن القضية ليست "على بال المسؤولين"، #يسقط_التقاعد_المالي .

— shireen khalefa (@shireenkhalefa) September 1, 2019