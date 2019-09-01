أكثر من 40 قتيلاً في قصف سعودي لسجن في اليمن

قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في جماعة أنصار الله "الحوثي" إن طيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قصف سجنا خاصا بالأسرى لدى الحوثيين، وأوقع بينهم قتلى وجرحى.

وتابع عبد القادر مرتضى أن مصير الكثير من الأسرى لا يزال مجهولا، ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى المكان المستهدف بسبب تواصل القصف.

وقال مراسل قناة "المسيرة" التابعة للجماعة إنه تم انتشال 40 جثة للضحايا حتى الآن، وإن الأشلاء تملأ المكان.

وأكد مرتضى أن السجن المستهدف، معروف لدى قوات التحالف، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وقامت الأخيرة بزيارته عدة مرات في السابق.

في وقت سابق، قالت قناة الإخبارية السعودية إن التحالف بدأ شن عملية عسكرية نوعية لاستهداف الحوثيين في ذمار.

ونقلت عن التحالف بأنه اتخذ كل الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال العملية، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من مواقع الاستهداف في ذمار.

وقال التحالف إنه يستهدف مواقع تخزين طائرات بدون طيار، وصواريخ معادية.