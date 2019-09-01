رام الله : اسعار المحروقات لشهر ايلول

اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول -اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر ايلول 2019 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من اليوم الأحد ، داعية اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:
بنزين 95 : 5.99 شيكلا
بنزين 98 : 6.70 شيكلا
سولار : 4.89. شيكلا
كاز : 4.89 شيكلا
الغاز
- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.
- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.
- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.