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رام الله : اسعار المحروقات لشهر ايلول

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:36 - 01 سبتمبر 2019
وقود - محروقات - بنزين وقود - محروقات - بنزين
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اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول -اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر ايلول 2019 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من اليوم الأحد ، داعية اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95 :  5.99 شيكلا

بنزين 98 :  6.70 شيكلا

سولار :  4.89. شيكلا

كاز :  4.89 شيكلا

الغاز

- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.

- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.

- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

 

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