يوفنتوس يفوز على نابولي بشق الأنفس

حقق فريق يوفنتوس فوزا بشق الأنفس على نظيره نابولي برباعية مقابل ثلاثة أهداف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز رباعية يوفنتوس كل من اللاعبين دانيلو لويز دا سيلفا، غونزالو هيغوين، كريستيانو رونالدو وكاليدو كولييالي (ذاتي)، وفي المقابل سجل ثلاثية نابولي كل من اللاعبين كوستاس مانولاس، هيرفينغ لوزانو وجيوفاني دي لورينزو.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

بدأ الفريقان، المباراة بحذر دفاعي وضغط كبير، حتى نجح رونالدو في فك شفرة المباراة، بتسديدة قوية في الدقيقة الرابعة، أبعدها الحارس ميريت.

وكاد نابولي أن يتقدم بهدف أول، بعدما مرر إنسيني الكرة إلى زميله آلان على حدود منطقة جزاء اليوفي، ليسدد تصويبة صاروخية أنقذها تشيزني ببراعة وأبعدها لركلة ركنية في الدقيقة 14.

وشهدت الدقيقة 15، إصابة دي تشيليو وخروجه من المباراة، ليدخل دانيلو بدلًا منه في تشكيلة اليوفي، ليشارك ويسجل الهدف الأول ليوفنتوس في اللقاء، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها دوجلاس كوستا.

وفي الدقيقة 19، تمكن هيغوين من إضافة الهدف الثاني، بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة وراوغ كوليبالي ليسدد قذيفة داخل المرمى بنجاح.

وأهدر سامي خضيرة فرصة مضاعفة النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 29، بعد لمسة مميزة من هيغوين الذي مرر كرة إلى خضيرة، ليجد الأخير نفسه منفردًا بالمرمى ويسدد الكرة لكن الحارس أبعدها لركلة ركنية.

خضيرة عاد بلمسة فنية مميزة في الدقيقة 33، وراوغ على حدود منطقة جزاء نابولي، وسدد قذيفة ارتطمت بالعارضة، لتمنعه من هز الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول نابولي الوصول لمرمى الحارس تشيزني وسط دفاع مميز من يوفنتوس، حيث سدد زيلينسكي تصويبة أرضية من الناحية اليسرى، أمسكها تشيزني.

وفي الدقيقة 51، اقترب ميرتينز من تقليص النتيجة، بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار قائم يوفنتوس الأيسر.

وفي الدقيقة 62، سجل رونالدو الهدف الثالث للبيانكونيري بعد عرضية أرضية من كوستا من الناحية اليسرى، وغياب دفاعي تام من نابولي، لتجد الكرة رونالدو الذي سدد بقدمه اليسرى على يمين حارس نابولي.

وقلص مانولاس النتيجة في الدقيقة 66، بعد ركلة حرة ثابتة نفذها فابيان رويز، لتجد رأس مانولاس الذي أسكنها داخل الشباك بنجاح.

ونجح نابولي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعدما ركض زيلينسكي في الجانب الأيسر ومرر داخل المنطقة إلى لوزانو الذي سدد وقلص النتيجة إلى 2-3.

وأكمل جيوفاني دي لورينزو، صحوة نابولي بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 81، بعدما استغل الركلة الحرة الثابتة التي نُفذها زيلينسكي من خارج المنطقة، ليضعها داخل الشباك بنجاح.

وهدد دوغلاس كوستا مرمى نابولي، بكرة خطيرة في الدقيقة 89، بعدما سدد كرة قوية بالقدم اليسرى، مرت فوق العارضة.

وأحرز كوليبالي، مدافع نابولي، هدف يوفنتوس الرابع، بالخطأ في مرماه، ليمنح يوفنتوس فوزًا قاتلاً بنتيجة (4-3).