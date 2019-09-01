ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من القدس والداخل المحتلين وقطاع غزة يدخلون اليوم الأول من سبتمبر أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير عبد الله صالح فارس اغبارية (40 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1999، وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد جميل كمال الجولاني (32 عامًا) من مدينة القدس المحتلة المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عاما في سجون الاحتلال.

الأسير يونس ناصر صبيح أبو لفتيه من بلدة بيت حانون شمال القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.