 رئيسي الهندوراس وأثيوبيا يصلان اليوم لـ"إسرائيل" 

يصل اليوم الأحد، لـ"إسرائيل" كل من رئيس الهندوراس والرئيس الاثيوبي للقاء رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات "الإسرائيلية" بأسبوعين.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، سيفتتح الرئيس الهندوراسي مكتب تجاري في مدينة القدس المحتلة.

كما سيصل اليوم الرئيس الاثيوبي "ايبي أحمد" لـ"إسرائيل" وسيستقبله نتنياهو في مكتبة في القدس، وسيلتقي الرئيس الاثيوبي أيضاً مع رئيس الدولة العبرية روبي رفلن.

والأسبوع المقبل قبل الانتخابات الاسرائيلية بأسبوع سيزور "إسرائيل" ملك قبيلة الزولو الواقعة في جنوب أفريقيا.

وحسب يديعوت، فنتنياهو حدد تلك الزيارات لتقوية مكانته الشخصية قبيل الانتخابات "الإسرائيلية" ليحظى بمزيد من أصوات الناخبين "الإسرائيليين".