غينتس يهدد نصر الله: سنعيد لبنان للعصر الحجري

وجه قال رئيس حزب كحول لان "بيني غينتس" تهديداً لرئيس حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وحسب موقع المستوطنين7، قال غينتس رداً على خطاب نصر الله في تصريح له على حسابه على "تويتر": أقول لنصر الله ارحم لبنان وإلا سيعيد جيش "إسرائيل" لبنان للعصر الحجري"

وتابع غينتس: نصر الله بمثابة دمية بيد إيران، وإن استمر بتلك الطريقة سيذكره التاريخ كمخرب لبنان.

وتشهد الساحة اللبنانية توتراً مع "إسرائيل"، عقب اتهام حزب الله "إسرائيل" بشن هجوم عبر طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، قال إنهما كانتا محملتين بمواد متفجرة إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم.

وقد توعد نصرالله حينها بالرد باستهداف المسيّرات "الإسرائيلية" التي غالباً ما تحلق في الأجواء اللبنانية.