"اسرائيل" بدأت صباح اليوم بإدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة

ذكرت صحيفة معاريف بأن "إسرائيل" سمحت صباح اليوم الاحد، بإدخال الوقد الخاص بمحطة توليد الكهرباء الى قطاع غزة بعد ان اوقفت "اسرائيل" دخوله الاسبوع الماضي وخفضت الكمية للنصف .

وكانت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة قالت انه في أعقاب تقليص كميات الوقود الأربعاء الماضي، "إن الشركة بدأت ومنذ أمس الاثنين بالعمل على جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع مع نسبة عجز تصل ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، وذلك بعد إطفاء موّلد من أصل ثلاثة في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وجاء إطفاء الموّلد بعد قرار الاحتلال "الاسرائيلي" ليلة الأحد الاسبوع الماضي تقليص كميّات الوقود الموّرد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى محطة التوليد إلى النصف وحتى إشعار أخر، وذلك بحجة الرد على إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنة "سديروت".

وقال مسئول العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت في تصريحات صحفية: إن نسبة العجز المذكورة تشمل كافة الحصص والجداول، وهو ما لم يكن في جداول العجز السابقة، بمعنى أنه يوميًا وفي كل جدول وصل سينتظر المواطن الكهرباء لتأتيه ناقصة ساعتين إلى ثلاث ساعات ونصف من الثماني ساعات".

وأشار إلى أنه وبعد إطفاء الموّلد أصبح المتوفر من الطاقة من كافة مصادرها لغزة 45 ميجا وات من أصل 65 ميجا وات كانت تصل قبل قرار التقليص، مشيرًا إلى أن الطلب على الكهرباء من المواطنين في ظل أجواء الحارة الحالية تصل إلى 500 ميجا وات، فيما المتوفر بشكل عام 165 ميجا وات فقط.