كل ما تريد معرفته عن هواتف ايفون الجديدة من شركة ابل

استبق تقرير صادر من الصين إعلان شركة آبل المقرر في العاشر من سبتمبر/أيلول القادم للكشف عن أحدث تشكيلة من هواتف آيفون، وهي -حسب التقرير- آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، وذلك بعد عدة أشهر من الإشاعات والتسريبات المرتبطة بهذه الأجهزة.



آيفون 11 خليفة أكس آر

يأتي هذا الهاتف خلفًا لهاتف أكس آر، الذي يعد أقل هواتف آيفون من آبل سعرا، وهو أيضا الأقل سعرا في من هواتف آبل لعام 2019، حيث يبدأ سعره من 749 دولارًا في الولايات المتحدة، ويأتي بالشاشة نفسها التي ظهرت على هاتف آيفون أكس آر.

ويتضمن الهاتف معالج أي 13، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايتات، ومساحات تخزين متعددة: 64 و128و 512 غيغابايتا، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسلا، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسلا.

وسيعمل آيفون 11 ببطارية تبلغ سعتها 3110 ميلي أمبيرات، مما يشكل زيادة بسيطة مقارنة مع بطارية آيفون أكس آر البالغة سعتها 2942 ميلي أمبير.

وسوف يكون مستشعر التعرف على الوجه موضوعًا بطريقة تجعله يعمل عبر زوايا أوسع، في حين لن يحصل الجهاز على ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد، ولن يدعم قلم آبل الإلكتروني، لكنه سيدعم معيار الشبكة اللاسلكية الجديد واي فاي 6، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

يفون 11 برو بديل أكس أس

يأتي هذا الهاتف بديلا لهاتف العام الماضي آيفون أكس أس، محافظا على شاشة أوليد المستخدمة في آيفون أكس أس.



ويعمل داخله معالج أي 13، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسلا، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي، ومعيار الشبكة اللاسلكية الجديد واي فاي 6.



كما أنه لا يدعم ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد، ويتميز الهاتف عن آيفون 11 بامتلاكه ست غيغابايتات من ذاكرة الوصول العشوائي.



بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميغابيكسلا: قياسية وواسعة جدًا ومقربة، مع دعم لقلم آبل الإلكتروني، وخيارات تخزين تبدأ من 128 غيغابايتا، مع توفره بسعتي 256/512 غيغابايتا أيضًا.

ويشغل جهاز آيفون 11 برو بطارية تبلغ سعتها 3190 ميلي أمبيرا، مما يشكل قفزة كبيرة مقارنة مع بطارية سابقه آيفون أكس أس البالغة سعتها 2658 ميلي أمبيرا، ومع ذلك، فإن سعره يبدأ من 999 دولارًا في الولايات المتحدة.