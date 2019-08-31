المصري محمد النني المحترف المصري رقم 30 في الدوري التركي

أصبح لاعب كرة القدم المصري محمد النني، المنتقل حديثا إلى صفوف بشيكطاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من أرسنال الإنجليزي، المحترف المصري رقم 30 في الدوري التركي على مدار التاريخ.

وخاض أحمد حسن الملقب بـ "الصقر" تجربة احترافية في ناديي كوجالي وبشيكطاش، فيما لعب عبد الظاهر السقا، لأندية أنقرة سبور وقونيا سبور ودنيزلي سبور.

ولعب أيمن عبد العزيز، لعدد من الأندية التركية هي أنطاليا سبور وطرابزون سبور وديار بكر سبور وريزة سبور وغينتشلاربيرليغي وملاطيا سبور.

وخاض سيد معوض تجربة احترافية في طرابزون سبور، فيما لعب سمير كمونة لبورصة سبور، وإبراهيم سعيد ورمضان رجب وأحمد بلال ومحمد فاروق ومحمد جودة وعمرو الدسوقي وطارق مصطفى ويوسف داود لفريق أنقرة غوجة.

واكتفى عمرو زكي باللعب في صفوف العزيز سبور، وحسام عبد المنعم لفريق كوجالي، وأسامة نبيه لفريق ألتاي إزمير، وأحمد صلاح حسني لريزة سبور، فيما بشير التابعي لعب لفريقي بورصة سبور وريزة سبور.

وخاض محمد عبد الله، تجربة احترافية في قونيا سبور، فيما لعب مدحت عبد الهادي ومحمد صديق لفريق كوجالي، ويحيى نبيل لفريق كارابوك سبور، ومحمد يوسف لفريقي دنيزلي سبور وديار بكر.

ولعب عفت نصار لفريقي صامسون سبور وسييرت سبور، وأحمد حسن لاعب النادي المصري البورسعيدي السابق لفريق أنقرة سبور، في حين لعب أمير عزمي مجاهد لفريقي أوفتاس سبور وديار بكر، ومحمد شوقي لفريق قيصري سبور.

وشهدت الملاعب التركية مشاركة محمود حسن تريزيجيه مع قاسم باشا، قبل انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى أستون فيلا الإنجليزي.

فيما يلعب كريم حافظ حاليا في صفوف قاسم باشا، ومستمر معه بعد الانتقال إليه في الموسم الماضي.