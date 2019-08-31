ليفربول يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الفوز على بيرنلي

استطاع فريق ليفربول الإنجليزي أن يسجل انطلاقة صاروخية في الدوري الإنجليزي، مسجلا رقما قياسيا بالفوز رقم 13 على التوالي في الدوري.

وتغلب ليفربول 3- 0 خارج أرضه على بيرنلي، السبت، ليحتفظ بالتقدم بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب.

وبعد أن بدأ بيرنلي المباراة بقوة، وسدد كريس وود كرة قوية أنقذها الحارس أدريان، تقدم ليفربول بهدف في الدقيقة 33 بعدما ساعده الحظ في هز الشباك.

وحاول ترينت ألكسندر أرنولد أن يرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن، لكنها اصطدمت بظهر وود وخدعت نيك بوب حارس بيرنلي ودخلت مرماه.

وإذا كان فريق شون دايك شعر أن الحظ عانده في الشوط الأول فإنه لن يلوم إلا نفسه عندما أهدى ليفربول الهدف الثاني بعد 4 دقائق.

ومرر بن مي مدافع بيرنلي الكرة إلى روبرتو فيرمينو، الذي تقدم إلى الأمام ومرر إلى ساديو ماني، ليسجل المهاجم السنغالي بهدوء بتسديدة أرضية متقنة.

واختتم فيرمينو الثلاثية قبل تسع دقائق من النهاية بعد مجهود فردي من محمد صلاح الذي راوغ اثنين من المدافعين قبل أن تصل الكرة إلى زميله البرازيلي.

وكان الرقم القياسي السابق لليفربول تحت قيادة المدرب كينيدال جليش خلال الفترة بين أبريل وأكتوبر 1990.