عروض موبايلي للانترنت المفتوح 2019

تعد شركة موبايلي واحدة من افضل شركات الاتصالات السعودية، حيث تتيح خدمة التواصل مع عملائها من خلال عدة قنوات علي شبكة الأنترنت مثل الفيس بوك وتويتر ومن خلال تحميل تطبيق موبايلي أيضا.

كما وعملت الشركة على سهولة التحكم في البيانات الخاصة بهم، وتمكن مندوبي خدمة العملاء من التعامل مع العملاء وحل جميع مشاكلهم بشكل افضل وتقديم خدمة متميزة لهم بالفعل.

اما عن عروض موبايلي، تتيح لكم باقات موقع موبايلي الجديدة مسبقة الدفع تتيح لكم حرية اختيار الباقات التي تناسبكم، وتحتوي علي دقائق لجميع الشبكات، مثل سناب شات وانستجرام وتويتر وفيس بوك ويوتيوب والواتس أب يمكنكم الدخول إلي باقات موبايلي ومعرفة كل العروض الموجودة الحالية داخل شركة موبايلي احد شركات الاتصالات السعودية.

خدمات موبايلي Mobily السعودية:

1 – كيفية معرفة رصيد موبايلي

بالنسبة للرصيد اطلب الرمز #1411*

أما لمعرفة رصيد بيانات الانترنت وذلك بإدخال الرمز #2*1411*.

2- رقم خدمة عملاء موبايلي

رقم خدمة عملاء موبايلي على الرقم 900، وعلى الرقم 0560101100 من أي مشغل أخر.

أما من خارج المملكة العربية السعودية فيكون عبر هذا الرقم 966560101100+.

3 – رمز طلب خدمات موبايلي

رمز طلب خدمات موبايلي #1100* ثم أضغط على اتصال.

4 – كيفية معرفة عدد الدقائق المجانية:

يمكن لعميل شركة موبايلي السعودية أن يعرف عدد الدقائق المجانية المتبقية لديه من خلال قيامه بطلب الرمز التالي #1422* بدءًا من النجمة.

5 – خدمة كلمني موبايلي