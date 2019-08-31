توزيع المنهج السعودي1441 لكافة المواد والمراحل

أعلن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية.

وفي السياق نفسه، نقدم لكم رابط للحصول على المنهج التعليم الأساسي والثانوي والاعدادي المتوسط عليكم الدخول على الرابط التالي من هنا اضغط علماً بأنه يضم كافة المراحل وكافة الكتب الدراسية والتوزيع المقرر لها وفق وزارة التعليم السعودية.

الجدير بالذكر أن اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441 – 2020 ستكون يوم 22 ديسمبر 2019 و الموافق 25 ربيع أخر 1441 لتبدأ إجازة منتصف العام يوم 7 جمادي الأول 1441، كما ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة يوم 24 جمادي الأول 1441 وستبدأ الاختبارات يوم 10 شوال 1441 لتبدأ إجازة نهاية العام يوم 19 من نفس الشهر.

رابط المنهج السعودي لعام 1441من هنا