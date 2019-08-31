أسوأ بداية لبرشلونة في 3 مباريات منذ 2009

تعادل نادي برشلونة الاسباني بنتيجة 2-2، أمام مضيفه اوساسونا بالمرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

ومنحت تسديدة مباشرة من روبرتو توريس هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد 7 دقائق من البداية.

وبعدها عانى برشلونة، الذي خاض المباراة دون المصابين ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي، لمجاراة أوساسونا في الشوط الأول، وفشل حامل اللقب في إرسال تسديدة واحدة نحو المرمى.

وأشرك إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لاعبه الشاب أنسو فاتي مع بداية الشوط الثاني، واحتاج اللاعب الشاب 6 دقائق فقط ليضع بصمته على المباراة.

وحول فاتي تمريرة عرضية من زميله كارلس بيريز بضربة رأس إلى الشباك، وأصبح صاحب الـ16عاما أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا لبرشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ومنح البرازيلي أرتور ميلو التقدم لبرشلونة في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة، لكن أوساسونا أدرك التعادل عندما لمست الكرة يد المدافع جيرار بيكي داخل المنطقة، ليسجل توريس هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وبذلك يكون برشلونة قد فقد 5 نقاط في المراحل الثلاثة الأولى من الدوري الإسباني، وهذه أسوأ بداية للفريق الكتالوني في 3 مباريات منذ موسم 2009 تحت إشراف المدير الفني جوسيب غوارديولا.