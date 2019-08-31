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الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1441

  • فلسطين اليوم
  • 21:17 - 31 اغسطس 2019
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1441 الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1441
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اعلنت وزارة العمل والتنمية المصرية عن طريقة ورابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1441، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم الطلب ورقم السجل المدني.

ومن الجدير ذكره ، انه يتم صرف مقطوعة الضمان 1441 وفقا لمجموعة من الشروط الواجب توافرها والتي من أهمها أن يكون الشخص مستحق بالفعل للمساعدة المقطوعة، حيث أنها تصرف بناءا على حالة البحث المقدم والأسر الأكثر احتياجا.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة فهي كالتالي:

  • أن يكون عمر المتقدم 35 عام.
  • أن يكون قد مر عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي.
  • الحد الأقصى لبرنامج المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال.
  • الأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، يكون لهم الأولوية في الحصول على المقطوعة.
  • تحدد قيمة المساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري للأسرة.

 

كما ويمكنك الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 للأسر السعودية المحتاجة وقيمتها من خلال اتباع تلك الخطوات:

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