هل غدا اجازه رسميه فى مصر بمناسبة رأس السنة الهجرية؟

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، مؤكدا على انه سيكون دوام طبيعي لكافة العاملين في الحكومات المصرية.

ومن الجدير ذكره انه ،اليوم السبت 31 اغسطس، كان اجازة رسمية للجهات العاملة والحكومة المصرية ، بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك وفقا لما اعلنته دار الافتاء المصرية .

وفي سياق مختلف، قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.