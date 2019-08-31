نتيجة مباراة الاهلي السعودي والاتفاق اليوم السبت

انتهت مباراة كل من فريق الاهلي والاتفاق اليوم ، بتعادل الفريقان، وذلك ضمن مباراة الجولة الثانية من الدوري السعودى بالموسم الجديد .

سجل التونسي نعيم السليتي لاعب الاتفاق هدف التعادل مع الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

وأحرز السليتي هدف الاتفاق في الدقيقة 55 ليتعادل لفريقه مع الأهلي في المباراة المقامة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان الأهلي قد أحرز هدف التقدم عن طريق عمر السومة في الشوط الأول، يشار إلى أن الاتفاق فاز على الوحدة في الجولة الأولى بينما تعادل الأهلي مع العدالة.

ومن الجدير ذكره ، ان المباراة كانت في تمام الساعة: 6:40 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والساعة: 15:40 بتوقيت غرينتش ، وذلك عبر قناة ksa sports 2 .

اما عن تشكيلة النادي الأهلي فكانت كالتالي :

في حراسة المرمي: المسيليم

في الدفاع: محمد أل فتيل، سعيد المولد، حسين عبد الغني، عبد الباسط هندي.

في وسط الملعب: حسين المقهوي، سلمان المؤشر، دياز، نوح الموسى.

في الهجوم: عمر السومة، دجانيني