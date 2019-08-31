ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تردد قناة سوبر سبورت على يوتلسات 16 التردد الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 20:21 - 31 اغسطس 2019
تردد قناة سوبر سبورت على يوتلسات 16 التردد الجديد 2019 تردد قناة سوبر سبورت على يوتلسات 16 التردد الجديد 2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

تعتبر قنوات سوبر سبورت الرياضية Super sport channels ، من القنوات المتميزة الرياضية يتم بثها على اكثر من قمر صناعي مختلف حول العالم.

كما ويعد استقبال الاقمار الصناعية المستضيفة لقنوات سوبرسبورت سهلة الاستقبال داخل مصر نظرا لنطاق تغطيتها العالى فى الحيز الترددى كيو باند , ويتم بث القنوات باكثر من لغة مختلفة فنجد منها باقة قنوات سوبر سبورت الالبانية وايضا مجموعة قنوات سوبر سبور النيجيرية , ويتم استقبالهم على اقمار الشرق بسهولة ولاخذ العلم لاتبث قنوات سوبر سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

وتنقل مجموعة قنوات سوبر سبورت الرياضية, مجموعة كبيرة ومتميزة جدا من الدوريات الاوربية والبطولات القارية بالاضافة طبعا الى انها قنوات تنقل دورى ابطال اوربا بشكل حصري جنبا الى قنوات الفن سبورت eleven sport وقنوات ارينا سبورت ايضا , كما ان تردد قناة astro superspo متاح بجودة فائقة الوضوح HD , ومن اهم البطولات المتاحة على قنوات SuperSport .

تردد قناة سوبر سبورت على يوتلسات 16 التردد الجديد 2019:

 

Eutelsat 16A @ 16° East . 11678 30000 H
Eutelsat 16A @ 16° East 11595 30000 H
Eutelsat 16A @ 16° East 11512 30000 H

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات