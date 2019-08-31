تعتبر قنوات سوبر سبورت الرياضية Super sport channels ، من القنوات المتميزة الرياضية يتم بثها على اكثر من قمر صناعي مختلف حول العالم.

كما ويعد استقبال الاقمار الصناعية المستضيفة لقنوات سوبرسبورت سهلة الاستقبال داخل مصر نظرا لنطاق تغطيتها العالى فى الحيز الترددى كيو باند , ويتم بث القنوات باكثر من لغة مختلفة فنجد منها باقة قنوات سوبر سبورت الالبانية وايضا مجموعة قنوات سوبر سبور النيجيرية , ويتم استقبالهم على اقمار الشرق بسهولة ولاخذ العلم لاتبث قنوات سوبر سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

وتنقل مجموعة قنوات سوبر سبورت الرياضية, مجموعة كبيرة ومتميزة جدا من الدوريات الاوربية والبطولات القارية بالاضافة طبعا الى انها قنوات تنقل دورى ابطال اوربا بشكل حصري جنبا الى قنوات الفن سبورت eleven sport وقنوات ارينا سبورت ايضا , كما ان تردد قناة astro superspo متاح بجودة فائقة الوضوح HD , ومن اهم البطولات المتاحة على قنوات SuperSport .

تردد قناة سوبر سبورت على يوتلسات 16 التردد الجديد 2019: