اليونايتد يتعادل ايجابيا مع ساوثمبتون

تعادل نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بنتيجة 1 -1 مع مضيفه ساوثمبتون، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وواصل "الشياطين الحمر" بقيادة المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير، إهدار النقاط في مطلع موسم 2019-2020، إذ أضافوا تعادل اليوم إلى تعادلهم مع ولفرهامبتون 1-1 في المرحلة الثانية، وخسارتهم في الجولة الثالثة أمام كريستال بالاس 1-2، وذلك بعد فوز برباعية نظيفة على تشلسي في الأولى.

وأتى التعادل على ملعب "سانت ماري ستاديوم" التابع لساوثمبتون، على رغم تمكن يونايتد من التقدم في الدقيقة العاشرة بهدف للاعبه الجديد الويلزي دانيل جيمس بتسديدة قوية من داخل المنطقة (10).

ورفع اللاعب الشاب (21 عاما) المنتقل هذا الصيف من سوانسي سيتي، رصيده إلى 3 أهداف في 4 مباريات في "البريميرليغ".

لكن ساوثمبتون تمكن من معادلة النتيجة في مطلع الشوط الثاني، بهدف بكرة رأسية من مدافع الدنماركي يانيك فسترغارد (55)، هو الأول له مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه صيف العام الماضي.

وتمكن المضيف من الحفاظ على النتيجة الإيجابية على رغم النقص العددي الذي عانى منه في آخر ربع ساعة، بعد طرد لاعبه الإنجليزي-النمساوي، كيفن دانسو، في الدقيقة 73 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

وكثّف "الشياطين الحمر" ضغطهم في الدقائق الأخيرة محاولين تهديد مرمى ساوثمبتون بتسديدات بعيدة المدى، منها للبديل مايسون غرينوود (88) تصدى لها ببراعة حارس المرمى أنغوس غان، تلاها المخضرم آشلي يونغ بتسديدة التفافية قريبة من القائم الأيسر للمرمى (89).