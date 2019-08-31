ترتيب الدوري الانجليزي 2019

تنطلق الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 1 محرم 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع جولة جديدة رائعة وحماسية من جولات البريميرليج الذي بدأ بحماس قوي منذ الجولة الأولى.

وفي سياق مختلف، شهدت الجولة الثالثة الكثير من المفاجأت والتي كانت من ضمنها خسارة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف بالأولد ترافورد ليستمر تقدم الشياطين الحُمر بخطوات ثابتة نحو المنحدر بإنتظام منقطع النظير، فعاشقي الريد ديفيلز لم يلبثوا أن يتخطوا التعادل مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية ليتفجأوا بالأسوأ، وعلى الجانب الآخر من المنافسة والمستوى أيضاً فقد شهدت الجولة السابقة الهزيمة الأولى لأرسنال في الدوري الإنجليزي على يد ليفربول بثلاثية أمتلك فيها صلاح نصيب الأسد برصيد هدفين، ليتوقف حماس الجانرز بعد أول أختبار صعب لهم في البريميرليج.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة الرابعة: