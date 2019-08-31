ترتيب الدوري الانجليزي 2019

تنطلق الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 1 محرم 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع جولة جديدة رائعة وحماسية من جولات البريميرليج الذي بدأ بحماس قوي منذ الجولة الأولى.
وفي سياق مختلف، شهدت الجولة الثالثة الكثير من المفاجأت والتي كانت من ضمنها خسارة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف بالأولد ترافورد ليستمر تقدم الشياطين الحُمر بخطوات ثابتة نحو المنحدر بإنتظام منقطع النظير، فعاشقي الريد ديفيلز لم يلبثوا أن يتخطوا التعادل مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية ليتفجأوا بالأسوأ، وعلى الجانب الآخر من المنافسة والمستوى أيضاً فقد شهدت الجولة السابقة الهزيمة الأولى لأرسنال في الدوري الإنجليزي على يد ليفربول بثلاثية أمتلك فيها صلاح نصيب الأسد برصيد هدفين، ليتوقف حماس الجانرز بعد أول أختبار صعب لهم في البريميرليج.
موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة الرابعة:
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المباراة
|الملعب
|الموعد
|الحكم
|القناة الناقلة
|ساوثهامبتون - مانشستر يونايتد
|ملعب ساينت ماري
|السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
13:30 مصر، 14:30 السعودية
|مايك دين
|beIN SPORTS HD 2
|كريستال بالاس - أستون فيلا
|استاد سيلهرت بارك
|السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|كيفين فريند
|تشيلسي - شيفيلد يونايتد
|ستامفورد بريدج
|السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|ستيوارت أتويل
|beIN SPORTS HD 11
|نيوكاسل يونايتد - واتفورد
|سانت جيمس بارك
|السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|جراهام سكوت
|beIN SPORTS HD 9
|مانشستر سيتي - برايتون
|استاد الاتحاد
|السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|جوناثان موس
|beIN SPORTS HD 2
|وست هام - نورويتش سيتي
|ملعب لندن الأولمبي
|السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|بول تيرني
|beIN SPORTS HD 12
|ليستر سيتي - بورنموث
|كينج باور
|السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|بيتر بانكيس
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بيرنلي - ليفربول
|تورف مور
|السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|كريس كافانا
|beIN SPORTS HD 2
|إيفرتون - وولفرهامبتون
|جوديسون بارك
|الأحد 1 سبتمبر 2019،
2 محرم 1441،
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|أنتوني تيلور
|beIN SPORTS HD 2
|أرسنال - توتنهام
|ملعب الإمارات
|الأحد 1 سبتمبر 2019،
2 محرم 1441،
17:30 مصر، 18:30 السعودية
|مارتن أتكينسون
|beIN SPORTS HD 2