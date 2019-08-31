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موعد بداية العام الدراسي 2019 مصر

  • فلسطين اليوم
  • 19:08 - 31 اغسطس 2019
موعد بداية العام الدراسي 2019 مصر موعد بداية العام الدراسي 2019 مصر
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في مصر ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل.

كما وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، مُوضحةً أنه تم تحديد موعد بدء الدراسة فى الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى) يوم 11 سبتمبر المقبل.

واوضحت الوزارة انه بشأن باقى الصفوف الدراسية الأخرى فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.

وفى سياق متصل، أضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لرياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائى، وتدريب معلمى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 في مصر

التاريخ المناسبة
11 سبتمبر بداية الدراسة في مرحلة الروضة وأولي وثانية ابتدائي.
21 سبتمبر بداية العام الدراسي لجميع الصفوف
15 أسبوع مدة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد
23 يناير انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الجديد.
25 يناير 2020 بداية أجازة منتصف العام الدراسي.
8 فبراير 2020 بدء الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف.
15 مايو 2020 البدء في امتحانات نهاية العام.
1 يوليو 2020 أخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسي
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