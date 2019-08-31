تردد بي ان سبورت ١١ نايل سات 2019

تردد قناة بي إن سبورت 11 الإنجليزية الفضائية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، تعتبر القناة من القنوات الرياضية الهامة لمعظم دول العالم، وهناك عدة أسباب تجعلها من القنوات الرياضية الناجحة والسبب الأول والأساسي، وتقوم بنقل جميع أحداث فاعليات معظم الدوريات الأوروبية باللغة العربية، وأيضًا تقوم بتقدم تلك المباريات باللغة الإنجليزية في كثير من الأحيان، والسبب الثاني انه بتم نقلها للكثير من البطولات العالمية ليس في كرة القدم فقط، بل تقدم وتذيع على الهواء مباشرةً الكثير من البطولات العالمية في الألعاب الكثيرة والمتعددة لها دائماً.

تردد قنوات بي ان سبورت beIN Sports على نايل سات.

نعرض لكم ترددات القناة على القمر المصرى النايل سات

التردد الاستقطاب FEC القنوات المشفرة 12730 رأسى 2/3 bein sports hd 1-2-3-4 12475 رأسى 2/3 bein sports hd 5-6-7-8 12475 رأسى 2/3 bein sports hd 9-10-11-12 movies 4 11642 رأسى 2/3 bein sports hd 13-14-15-16 12730 رأسى 2/3 bein sports hd 17 NBA الاخبارية

تردد قناة بي ان سبورت 1 على مختلف الأقمار الصناعية

تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات هو 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.

تردد قناة بي ان سبورت عل القمر العرب سات 12379 معامل التصحيح 6/5 أفقى.